Torino, Coco insostituibile e che impatto per Adams: la classifica dei minuti impiegati

Andrea Piva

12 minuti fa



La sosta del campionato di ottobre in casa Torino è coincisa con la contestazione al dt Davide Vagnati per via alcune dichiarazioni riguardanti il futuro di Ché Adams che hanno fatto imbestialire i tifosi. Lo scozzese, finora, si è rivelato essere il miglior acquisto fatto dalla società granata in estate, basti pensare che ha già all'attivo tre gol e un assist in campionato, più un altro gol e un altro assist in Coppa Italia. A proposito di nuovi acquisti, vediamo ora come stanno rendendo tutti quelli del Torino in questo inizio di stagione e quali sono quelli che hanno giocato di più.