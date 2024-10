AFP via Getty Images

Martedì prossimosi sottoporrà all'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'intervento sarà eseguita in una clinica di Lione dal dottorlo stesso specialista che negli scorsi giorni ha operato anche(che ha subito lo stesso infortunio del colombiano) e in passato ancheDopo l'intervento Zapata inizierà il lungo e difficile iter riabilitativo, i tempi di recupero non sono ancora definiti (anche perché a rendere ancora più complicato il quadro clinico ci sono anche le lesioni ai menischi che l'attaccante ha riportato nella partita contro l'Inter) ma quel che è certo è che il campionato del capitano del Torino è già giunto al termine.

Paolo Vanoli dovrà ora riuscire a far rendere al massimo gli attaccanti che ha a disposizione () in modo che non si senta l'assenza di Zapata, giocatore che per il Torino è importantissimo sia in campo che fuori.