Che cos’è il codice bonus Sisal?

Come utilizzare il codice bonus Sisal

Quali bonus si possono ottenere con il codice bonus Sisal?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale Sisal Scommesse Esclusivo Bonus esclusivo 50€ per le slot + fino a 400€ sulle scommesse “BET-SISAL” Casinò 10% fino a 100€ “CAS***” Poker Fino a 1.111€ "WEL***" Bingo Fino a 100€ "100***" Lotterie Fino a 60€ "LOTT***" Casino Progressivo 100% fino a 1.000€ "CAS***" Giochi di carte Fino a 111€ "CART***" Tutti i giochi 50% prima ricarica fino 50€ "50-T***" Negozio 100% primo deposito fino 50€ non necessario

Come effettuare la registrazione con codice bonus Sisal

Iniziamo col visitare il sito ufficiale Sisal.it e digitare sul pulsante arancione Accedi nell’angolo alto destro dello schermo

Qui basterà selezionare il pulsante posizionato subito sotto la voce “Non hai un conto di gioco Sisal?” per iniziare il processo di registrazione

L’iscrizione si articola in più passaggi: fondamentalmente viene richiesto di compilare i vari campi con le proprie informazioni personali quali nome, cognome, codice fiscale , indirizzo di residenza ed email, e così via

, indirizzo di residenza ed email, e così via Nel settimo passaggio del formulario i giocatori hanno la possibilità di selezionare uno dei bonus benvenuto attivi direttamente dai riquadri oppure scegliere di utilizzare un codice bonus Sisal per ottenere un bonus esclusivo

Infine basta impostare dei limiti di ricarica e leggere ed accettare termini e condizioni del servizio per finalizzare l’iscrizione.

In cosa consiste il bonus Sisal esclusivo?

Aprire un conto di gioco su Sisal.it ed utilizzare il codice bonus Sisal BET-SISAL

Effettuare un deposito qualificante e convalidare il conto

Sbloccare i bonus settimanali spettanti accumulando Status Points

Alcuni termini e condizioni che si applicano al bonus

Per ottenere il bonus benvenuto esclusivo occorre essere nuovi utenti e digitare il codice bonus Sisal BET-SISAL in fase di registrazione

in fase di registrazione L’offerta è unica per indirizzo email, indirizzo IP, domicilio e nucleo famigliare

La prima ricarica va effettuata entro 30 giorni dalla registrazione tramite Carta di Credito, PostePay, Paypal, PaySafe, Banco Posta Online, Skrill, Moneybookers, Neteller, Ricarica o Agenzia ( no bonifico )

dalla registrazione tramite Carta di Credito, PostePay, Paypal, PaySafe, Banco Posta Online, Skrill, Moneybookers, Neteller, Ricarica o Agenzia ( ) Occorre convalidare il conto mediante l’invio di una copia del proprio documento di identità

mediante l’invio di una copia del proprio documento di identità I l Fun Bonus sulle slot è spendibile entro 7 giorni dall’erogazione e ha requisiti di puntata pari a 30

dall’erogazione e ha requisiti di puntata pari a 30 Una volta trasformato in Real Bonus, questo ha validità di 30 giorni

Il massimo convertibile derivante dalla conversione del fun bonus in bonus reale è di 100€

I bonus scommesse sono spendibili entro 14 giorni dal loro accredito nelle seguenti percentuali: 50% su scommesse online, 25% sul virtual, 25% sull’ippica

dal loro accredito nelle seguenti percentuali: 50% su scommesse online, 25% sul virtual, 25% sull’ippica L’offerta settimanale fino a 375€ prevede l’erogazione fino a 15€ a settimana ottenendo gli Status Points corrispondenti.

Confronto Sisal con altri operatori disponibili in Italia

Anteprima della sezione scommesse Sisal: chi è e cosa offre

Come giocare una scommessa su Sisal

Accedere con le credenziali di gioco sul sito ed avere fondi disponibili

Dall’elenco in alto nella pagina selezionare lo sport ed il campionato sul quale si intende scommettere

ed il sul quale si intende scommettere Si visualizza così la griglia dei vari eventi nella quale si può selezionare il mercato e la quota desiderati inserendo il pronostico in giocata

Scegliere tra singola, multipla o sistema ed inserire la puntata

ed inserire la puntata Per concludere basta cliccare sul pulsante per scommettere o su Prenota qualora si volesse giocare la schedina in ricevitoria.

La diretta live streaming sul sito

Sisal mobile app: tutte le applicazioni disponibili

Metodi di pagamento su Sisal

Carta di credito o debito

PostePay

PayPal

E-wallet quali Skrill, Skrill 1-tap, Neteller o PaySafeCard

Bonifico Bancario

Ricarica presso il punto vendita

Tutti i giochi Sisal: casinò, poker, bingo, lotterie e carte

Il bonus Sisal può rappresentare un interessante incentivo alla registrazione sul sito dell’operatore, tuttavia esistono altre offerte di benvenuto altrettanto degne di considerazione messe a disposizione da siti scommesse legali in Italia.Ilè un codice che i nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto sul sito possono digitare in fase di registrazione per ottenere il bonus scommesse esclusivo. Sebbene il suo utilizzo sia facoltativo, dunque non vincolante per l’iscrizione al portale,Il bookmaker italiano, infatti, mette a disposizione di tutti i nuovi giocatori che utilizzano il codice bonus Sisal dedicato un’offerta di benvenuto esclusiva. La promozione è riservata agli utenti che digitano il codice nel formulario di iscrizione, nel campo apposito, come vedremo a seguire.Come funziona il codice bonus Sisal? Come visto precedentemente il codice è un elemento chiave per poter prendere parte alle iniziative speciali in corso. L’operatore, infatti, offre un bonus scommesse esclusivo a tutti i nuovi giocatori che apriranno per la prima volta un conto gioco sul sito digitando il promo code nel formulario. Ricordiamo cheIl concessionario di gioco prevede l’inserimento delal momento della registrazione, nel campo ad esso dedicato nel settimo step del procedimento. Qui agli utenti basterà, dopo aver riempito i diversi campi precedenti con le proprie informazioni personali, digitare il codice e completare l’iscrizione al sito.L’operatore italiano utilizza un codice promozionale Sisal per contraddistinguere ciascuna iniziativa di benvenuto attiva sul sito. Se da un lato l’utente ha la possibilità di selezionare direttamente il welcome bonus in fase di registrazione, d’altra parte per assicurarsi di non sbagliare ed accedere all’offerta esclusiva può digitare il codice dedicato all’offerta nel campo apposito. Questa scelta si rende necessaria in presenza di bonus esclusivi appunto. In tal caso sarà fondamentale digitare il codice bonus Sisal dedicato alla promo speciale per usufruirne. Ricordiamo che le iniziative di benvenuto non sono cumulabili tra di loro.*A tutti i bonus Sisal si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito Sisal.itPer accedere al mondo delle scommesse sportive di Sisal ed ottenere uno dei bonus benvenuto attivi, il primo passo da compiere è la registrazione. È in questa fase che i giocatori hanno la possibilità di. Tuttavia si tratta di un passaggio fondamentale per poter aderire ad eventuali iniziative speciali.Puoi accedere al formulario attraverso questo link Ecco quindi gli step utili per aprire un conto di gioco su Sisal Matchpoint ed iniziare a scommettere online:Digitare il codice bonus Sisal per ottenere il welcome bonus esclusivo, dunque, appare estremamente facile ed intuitivo. Ricordiamo che una volta aperto un conto di gioco, occorre convalidarlo attraverso l’invio di una copia del documento di identità entro 30 giorni dalla registrazione.Il codice promozionale Sisal è un passaggio importante per ottenere il bonus benvenuto esclusivo riservato agli utenti che ne facciano uso.. Per aderire all’iniziativa di benvenuto dunque occorreIl bonus esclusivo prevede un Fun Bonus di 50€ accreditato entro 6 ore dalla validazione del conto ed utilizzabile sulle slot machine indicate dal bookmaker. In più il 25% del primo versamento effettuato sul sito fino a 25€. A questi si aggiunge un ulteriore rimborso settimanale fino ad un massimo di 15€ per 25 settimane accumulando Status Points. Nel paragrafo successivo entreremo nel dettaglio dei termini e condizioni per scoprire come funziona il bonus Sisal esclusivo.Utilizzando il codice bonus Sisal BET-SISAL dedicato i nuovi clienti possono accedere ad un’iniziativa di benvenuto esclusiva che si differenzia dalle altre presenti sul sito. Il bonus scommesse consiste in 50€ da utilizzare sulle slot online + il 25% della prima ricarica fino a 25€ e fino a 375€ suddivisi in 25 settimane. Quali sono le condizioni da soddisfare per aderire alla promo? Naturalmente, come per qualsiasi altro sito di scommesse sportive,che regolano la fruizione dell’offerta e che possiamo riassumere come segue:Come visto per accedere all’ultima parte del bonus scommesse, quella più corposa, occorre sbloccare la somma giocando online.(ad esempio 90 Status Points sbloccano 9€). Gli Status Points sono erogati secondo un calcolo specifico che prende in considerazione le quote inserite in giocata (quota min. 2.00), la legatura degli eventi che definirà il moltiplicatore e la puntata. Per scoprire tutti i termini e condizioni completi suggeriamo di visitare il sito ufficiale.Il bonus benvenuto scommesse ottenibile digitando il codice bonus Sisal si presenta come un’offerta interessante per i nuovi clienti che aprono il conto per la prima volta sul sito dell’operatore. Tuttavia talvolta termini e condizioni prevedono requisiti di puntata non alla portata di tutti e che potrebbero scoraggiare i giocatori minori. Per questo motivoCome Sisal, anchemette a disposizione dei suoi nuovi clienti un welcome bonus che permette di saggiare il palinsesto dell’operatore con un saldo iniziale. Anche qui i giocatori troveranno strumenti quali la diretta live streaming in alta definizione disponibile anche da app mobile. Le categorie sportive non sono numerose quanto quelle del bookmaker italiano, tuttavia offrono delle quote interessanti con payout di tutto rispetto. Unibet inoltre affianca al suo Sportsbook anche una folta sezione casinò dove poter giocare ai tavoli live e alle slot machine online.Altro operatore degno di menzione, in un lungo elenco di siti scommesse AAMS disponibili in Italia, è. Il concessionario di gioco si propone al pubblico italiano con una piattaforma pragmatica e semplice ma fornita dell’essenziale. Palinsesto con i principali sport e campionati, bonus benvenuto scommesse per i nuovi clienti, e soprattutto una diretta live streaming di eventi selezionati.Quella di Sisal Matchpoint è una realtà storica presente in Italia da diversi anni, non solo nel mondo delle scommesse ma anche nell’immaginario collettivo. Creatore del leggendario Totocalcio ma anche di alcuni dei giochi più apprezzati dagli italiani come il SuperEnalotto, si conferma ad oggi dopo oltre 70 anni di attività come uno degli operatori preferiti dagli scommettitori del Belpaese. Dal momento in cui sono state introdotte le prime scommesse online fino ad oggi la piattaforma è cresciuta notevolmente offrendo, ed un numero quasi infinito di mercati per ciascun match. Prendendo in considerazione il Calcio, ad esempio, per il quale sono presenti numerosi campionati e leghe, dalle più blasonate Serie A, Premier, La Liga, Bundesliga o Eredivisie fino alla Superlig turca, la Super League greca, la Veikkausliiga finlandese e tantissimi altri, ogni incontro può arrivare ad averetra i quali scegliere.Naturalmente saranno gli incontri più popolari e i campionati più in vista ad offrire un numero di giocate maggiori. Non mancano nemmeno promozioni e bonus scommesse dedicati a specifici eventi che permettono di ottenere rimborsi in caso di perdita per un solo pronostico errato, in caso di reti inviolate, e così via. Ad affiancare il, cuore dell’offerta di Sisal Matchpoint, sul quale si può scommettere anche in Antepost (come sui Mondiali ad esempio), vi sono discipline sportive complete come ilche offre la possibilità di puntare sui vari ATP, Roland Garros, US Open, Wimbledon e tantissimi altri. Fino ad arrivare agli sport di nicchia comee persinoLe quote Sisal rientrano nella media del mercato con un. Indubbiamente non alto quanto il ritorno offerto da altri siti scommesse online, ma certamente altrettanto valido. Inoltre l’operatore offre diversi strumenti utili che possiamo utilizzare per scommettere online: una diretta live streaming, la prenotazione della scommessa (per crearla online e giocarla in un punto vendita), e Tipster, una specie di sezione social per gli scommettitori.Dopo una breve anteprima della sezione scommesse Sisal, possiamo passare alla giocata della prima scommessa sulla piattaforma. Il procedimento è piuttosto intuitivo e veloce. Ad ogni modo ne ricapitoliamo tutti i passaggi per offrire una guida completa anche agli scommettitori meno esperti. Per scommettere su Sisal Matchpoint occorreCome visto i passaggi per scommettere su Sisal sono rapidi e semplicissimi. I giocatori possono navigare tra numerosi sport, mercati di scommessa e tipologie di puntata scegliendo se giocare online o se prenotare la schedina e giocarla direttamente in un punto vendita.Dopo aver visto come giocare la prima scommessa sul sito dell’operatore, possiamo passare all’analisi degli strumenti utili messi a disposizione dei clienti del concessionario di gioco italiano. Tra le funzioni più apprezzabili indubbiamente. Disponibile per il Calcio, Tennis, Hockey, ma anche per discipline meno note come Futsal, Snooker, Cricket e tanti altri, lo streaming dell’operatore è uno dei più completi ed è accessibile agli utenti iscritti semplicemente ricaricando il proprio conto.Per scoprire quali incontri saranno trasmessi in diretta streaming basta accedere alla sezione scommesse live e qui individuare gli eventi con l’icona della televisione. A questo punto basterà farci clic per avviare lo streaming dell’evento. Ricordiamo cheOgni prodotto di Sisal è fruibile anche da dispositivo mobile. In questo l’operatore offre ai suoi clienti due possibilità: la navigazione da mobile, semplicemente visitando il sito dal browser del proprio dispositivo, o scaricando l’applicazione dedicata. Scommesse, casinò, lotterie,. In questa guida però ci focalizzeremo sull’applicazione scommesse Sisal. Disponibile per iOS, Android ma anche per Huawei, la mobile app racchiude tutto il mondo di Sisal Matchpoint senza rinunciare alla qualità.Altamente navigabile, intuitiva e veloce, l’app consente di scommettere online, prenotare la giocata, impostare notifiche sugli eventi di interesse e seguire la diretta live streaming. Allo stesso modo i giocatori possono effettuare la registrazione da mobile utilizzando facoltativamente il codice bonus Sisal per ottenere l’offerta esclusiva menzionata in questa pagina. L’operatore si propone dunque come un portale completo proprio comei quali offrono tutti i loro prodotti anche sulle applicazioni di riferimento.Per iniziare a scommettere online, così come per accedere alle iniziative di benvenuto riservate ai nuovi utenti, occorre versare dei fondi sul conto di gioco. I giocatori sul sito di scommesse online troveranno i principali metodi di deposito e prelievo qualiI limiti per ogni singola operazione possono variare a seconda del metodo scelto ma in linea di massima non possono superare i 10.000€ a settimana. A meno ché non si abbiano impostato dei limiti di deposito settimanali inferiori a tal cifra. Le tempistiche sono un altro fattore direttamente legato al canale di versamento (o prelievo) scelto.Quest’ultima parte della guida al codice bonus Sisal sarà dedicata ai prodotti che fuoriescono dalla sfera delle scommesse sportive online. L’operatore, infatti, non offre ai suoi giocatori solo un palinsesto sportivo al quale attingere per giocare, ma mette a disposizione anche une giochi comeNel casinò Sisal possiamo trovare un elenco vasto e ben organizzato di giochi come la, il, ilma anche. Ogni gioco presenta una breve descrizione che ci permette di conoscerlo meglio e consultarne il funzionamento. All’interno della sezionesono disponibili diversi tornei con buy-in differenti. Qui i clienti possono scegliere se sedersi virtualmente ai tavoli verdi online o se scaricare il software di gioco per un’esperienza più immersiva e pratica. Naturalmente non possono mancare ledi ogni tipo, da quelle classiche alle novità fino a quelle con jackpot.Uno degli aspetti per cui Sisal è particolarmente famoso sono le sue. È proprio questo operatore ad aver creato uno dei giochi più amati dagli italiani: il SuperEnalotto. Così come si possono giocare i sei numeri in ricevitoria, allo stesso modo è possibile fare la propria giocata online addirittura salvando la selezione ed impostando automaticamente le prossime giocate con gli stessi numeri. Non solo SuperEnalotto, ma anche WinForLife, 10eLotto, VinciCasa e tanti altri che si vanno ad affiancare ad un’offerta che contempla anche i giochi di carte ed il bingo.Il bonus benvenuto Sisal è un’offerta riservata ai nuovi utenti che aprono per la prima volta un account sul sito del bookmaker. Per ottenerlo basta effettuare la registrazione selezionando l’offerta desiderata tra quelle presenti nel formulario o digitando un codice bonus Sisal per ottenere un bonus esclusivo qualora attivo. Dopo di ché basterà soddisfare le condizioni per ottenere ed usufruire della promozione. Generalmente l’operatore richiede la registrazione, l’effettuazione di un deposito validante online e la validazione del conto appena creato.Per accedere ad iniziative di benvenuto esclusive i giocatori possono digitare il codice bonus Sisal in fase di registrazione, qualora indicato dai termini della promozione. Nel formulario di iscrizione, infatti, nel settimo passaggio del procedimento, ai giocatori viene data la possibilità di digitare un codice o di scegliere il welcome bonus direttamente da quelli in elenco. Inserire un codice bonus Sisal è sempre un’operazione facoltativa, tuttavia potrebbe rivelarsi utile per aderire a speciali promo.L’operatore mette a disposizione dei suoi utenti un Programma Fedeltà che permette di raccogliere ed accumulare punti semplicemente giocando e scommettendo online. Ogni euro speso sul sito consente di ottenere da 1 a 20 punti a seconda del gioco che contribuiscono al saldo Sisal Point, utili per richiedere i bonus, e gli Status Points che costituiscono i livelli VIP.