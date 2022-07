A cosa serve il codice promozionale 888?

Come si usa il codice 888sport?



Quali sono i codici per accedere alle promo 888?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale Betfair Scommesse 100% di ricarica fino a 150€ 150**** Scommesse 100% ricarica fino a 100€ ITA*** Casinò 125% fino a 500€ non necessario Poker 8€ gratis + 100% del deposito fino 500€ non necessario

Il codice promozionale 888 per lo sport proposto in questa recensione è uno dei codici che l’utente può utilizzare quando effettua la registrazione e/o deposita per la prima volta sul conto di gioco. Esso può essere usato nella sezione dedicata della piattaforma e serve a partecipare ad un bonus scommesse dell’operatore, che può essere anche maggiorato o esclusivo. Il codice promozionale di cui stiamo parlando, permetterà al nuovo giocatore di ricevere un bonus di benvenuto maggiorato rispetto all’offerta classica: l’offerta per le scommesse si estende fino a 150€ ed è soggetta a termini e le condizioni.In questo paragrafo vediamo insieme come si usa il codice promozionale. I passi sono molto semplici: una volta in possesso del codice (per info basta fare riferimento al banner iniziale di questa pagina), potrete copiarlo sul sito web 888sport nella sezione del form di deposito del conto di gioco. Questo codice o coupon è un elemento facoltativo (da usare una sola volta per l’offerta) ma come spieghiamo meglio successivamente, l’utilizzo è essenziale per ottenere il bonus di benvenuto.Per maggiori informazioni sui codici all'iscrizione per le scommesse puoi visitare la pagina dedicata al codice promozionale Lottomatica Come rappresentato nella tabella seguente, 888 mette a disposizione diversi codici per le promozioni, siano esse per Casinò, Poker o altri prodotti. I giocatori potranno scegliere a loro discrezione il tipo di offerta alla quale partecipare e digitare al deposito il corrispondente coupon promozionale.

*A tutti i bonus 888 si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito 888.it



Come si deposita con codice promozionale 888?

Entrando sul sito 888.it troverete all’angolo in alto una voce che riporta “Registrati”

Potrete a questo punto iniziare a compilare partendo dal nome utente e password

L’operatore richiede anche la mail dell’utente (per l’invio di comunicazioni inerenti a bonus, coupon, offerta su quota maggiorata e così via)

Tra i dati obbligatori dovrete digitare anche nome, cognome, numero del documento, data di rilascio, un recapito telefonico ed altre info

A questo punto si potrà confermare l’apertura del conto , previa lettura dei termini di contratto e di trattamento dati personali

, previa lettura dei termini di contratto e di trattamento dati personali Ultimo passaggio è l’invio di un documento personale e il deposito nel quale, appunto, potrete usare il codice promozione 888



Come funziona il bonus di benvenuto 888sport fino 150€

Dettagli e condizioni di partecipazione al bonus: alcuni termini

Neteller,

Skrill,

Moneybookers,

Paysafe,

Muchbetter

Paypal

Alternative al bonus maggiorato 888

SNAI 5€ + bonus gold fino a 300€ Info sul bonus 888sport 100% ricarica fino a 150€ Info sul bonus William Hill 15€ subito + rimborso fino 100€ Info sul bonus

Chi è 888sport e quali sono le scommesse che offre

Come effettuare una giocata e limiti puntata

Entrando nel sito web ufficiale 888sport è possibile selezionare lo sport e gli eventi che ti interessano dal menu di sinistra della schermata principale.

In questa sezione della piattaforma, troverai l’elenco degli eventi disponibili per categoria, le scommesse live disponibili e le quote relative ad ogni evento in lista.

A quel punto si può scegliere la quota per ciascuno evento , cliccandoci sopra la scommessa verrà aggiunta alla schedina.

, cliccandoci sopra la scommessa verrà aggiunta alla schedina. Si può anche selezionare il tipo di giocata che vuoi fare, per esempio se preferisci effettuare una giocata singola, multipla o un sistema.

che vuoi fare, per esempio se preferisci effettuare una giocata singola, multipla o un sistema. Come ultimo passaggio viene richiesto l’importo che si intende scommettere ed infine, la conferma.

Cosa sono le quote “maggiorate”?

Metodi pagamento e ricarica del conto di gioco

Visa

Mastercard

Postepay

Apple Pay

Neteller

Casinò e altre giocate presenti su 888 online

888 applicazioni mobile: come funziona

Domande frequenti

Come si ottiene il bonus di benvenuto?

Dopo quanto tempo scade il bonus scommesse?

Quali documenti sono necessari per aprire un conto?

Prima di depositare è necessario provvedere all’apertura dell’account di gioco. I passaggi per l’iscrizione sono elencati di seguito e solitamente non richiedono più di 5 minuti.Puoi accedere al formulario attraverso questo link Come scopriremo in questa guida, il portale 888sport punta ad attirare nuovi giocatori dando la possibilità a chi si iscrive ed apre un conto per la prima volta, di ottenere un bonus di valore maggiorato che può essere usato su manifestazioni sportive.Stiamo parlando di un bonus di benvenuto che rende al nuovo iscritto il 100% del primo deposito su 888sport fino a 150€. Come avrete capito, inserire il codice promozionale che trovate all’inizio della guida, è essenziale per ottenere il bonus di benvenuto.Per usufruire dei vantaggi derivanti dalla registrazione, i giocatori possono decidere di utilizzare al deposito uno dei codici promozionali disponibili.e solo così si potrà ottenere il 100% della ricarica fino ad un massimo di 150€. Il nuovo giocatore, in ogni caso, non vedrà immediatamente il bonus sul proprio conto di gioco, solitamente prende 72 ore una volta rispettati i requisiti di qualificazione. Cosa vuol dire? Il giocatore dovrà aver scommesso un valore pari all’importo del bonus su quota minima 2.00.Facciamo un esempio pratico per essere più chiari: per ottenere il bonus esclusivo pari, a titolo indicativo di 100€, si dovrà depositare 100€ e giocare per una cifra di almeno 100€ (saldo reale). Solo in questo modo, il nuovo utente vedrà il bonus accreditato nel proprio conto di gioco. Il bonus non è comunque prelevabile, lo sono invece le vincite derivanti dal rigioco che comunque deve essere di importo pari ad almeno 6 volte il valore del bonus ottenuto.Infine, vogliamo evidenziare checon i seguenti metodi di pagamento:Per quanto riguarda i tempi della promozione, questi sono pari a 60 giorni dalla prima ricarica.Come anticipato ad inizio recensione, i nuovi giocatori hanno la possibilità di partecipare ad un bonus benvenuto maggiorato valido per ogni scommessa sportiva. Non si tratta di uno sconto, quanto bensì. Ma 888 non è l’unico operatore in Italia che offre codici e bonus ai suoi utenti, altri bookmaker hanno attualmente bonus attivi da usare per le manifestazioni sportive.è da anni considerato dagli esperti del settore uno dei bookmaker più completi per quanto riguarda sia l’offerta di prodotti di gioco che di promozioni. Nelle varie sezioni sono presenti infatti bonus su Casinò, Slot, Ippica, Virtuali, Giochi di Carte, Poker, Bingo, Lotterie. Non mancano certamente iniziative per i clienti già affezionati come ad esempio quella(scommesse),quali Tour de France e Mondiali oinvece si distingue per la sua ampia offerta di quote e opzioni multipla, alle quali si aggiungono promozioni ad hoc come:(per un periodo molto limitato),e così via.Altro operatore che si aggiunge alla lista di alternative per lo scommettitore italiano è. Presente con legale licenza ADM, vanta uno dei palinsesti più completi in tema di giochi: Scommesse, Virtual, Totogol, Ippica, per arrivare persino a Gratta e Vinci online, Super Enalotto e Million Day. Com’è intuibile, le offerte non mancano per ogni sezione e spesso il, dove il nuovo giocatore può sperimentare più di una sezione grazie al welcome bonus che si rivolge a più prodotti del sito.In questa sezione, andiamo a conoscere meglio il bookmaker 888sport. Il portale di scommesse, casinò e poker online appartiene al gruppo 888 Holdings con sede a Gibilterra ed è attivo dal 2008.La piattaforma offre varie tipologie di gioco e scommesse online (anche live) tra cui i piú famosiper citare le tipologie di scommesse piú seguite. 888sport offre anche la possibilitá di giocare online in altre categorie come casinò o poker.In Italia, il sito 888 sport è una realtà conosciuta da qualche anno ed opera con regolare licenza, rilasciata dall'ADM.Il portale del bookmaker offre la possibilità di giocare anche tramite app con il telefono e tablet. L’offerta delle applicazioni ad oggi si estende a Scommesse, Poker e Casinò. Maggiori condizioni per il download sono consultabili direttamente sul sito.In questa sezione della guida, vedremo in pochi e semplici passisul bookmaker 888sport:Gli stessi passaggi, possono essere applicati anche per le scommesse live presenti nella sezione dedicata sulla piattaforma dell’operatore 888sport.Per ultimo, è importante sapere che l’importo minimo, limite valido per ogni tipologia di scommessa singola, multipla o sistema.Il procedimento, come abbiamo appena visto, è molto chiaro ma in caso di difficoltà nell’effettuare una giocata, l’operatore mette a disposizione un, o in alternativa un indirizzo di posta elettronica. Potrete trovare i contatti dedicati all’assistenza clienti nella sezione chiamata “contatto” in fondo alla schermata iniziale del sito ufficiale.Le quote messe a disposizione da 888sport sono nella media nel mercato delle scommesse. Una promozione speciale, messa a disposizione da 888sport, è quella delle “quote speciali”. Si tratta di una lista di eventi sportivi a cui la piattaforma associa delle quote migliorate, ovveroProviamo a fare un esempio, in passato: Juventus - Roma. Mentre per altri siti le quote non superavano i 3, 4 punti di media, 888 aveva fino a 26.00 nel caso di vittoria della Roma. Si tratta indubbiamente di una quota maggiorata soggetta però a condizioni per quanto riguarda la puntata massima e il tipo di importo in euro che si riceve in caso di vincita (sia esso in soldi reali o bonus).In conclusione, 888sport ha una buona scelta tra le categorie di sport, una sezione vantaggiosa con le sue “quote maggiorate” e offre una grande possibilitá iniziale per poter iniziare a scommettere in maniera vantaggiosa con il suo bonus di benvenuto.Prima di elencare quali sono i metodi accettati dall’operatore, è bene ricordare cheche possono riguardare: quota minima, giorni entro cui effettuare il deposito, uso di coupon dedicati e così via. E’ importante quindi conoscere queste offerte in dettaglio prima di ricaricare il conto per la prima volta. Puoi effettuare la giocata e accreditare somme sull’account di gioco online grazie ai numerosi metodi di pagamento offerti dal portale 888sport. Tra ii sulla piattaforma, ci sono:Tuttavia, vogliamo ricordare che 888sport ha un limite per il deposito di 10€ per poter iniziare ad effettuare le giocate.Informazione altrettanto importante riguarda l’offerta presentata in questa recensione. Per accedere al bonus di benvenuto bisognerà prima completare la registrazione, digitare il coupon o codice associato al bonus nel form di deposito e trasferire somme in euro sul conto. I: Neteller, Skrill, Moneybookers, Paysafe, Muchbetter, Paypal.In questa sezione, parliamo anche delle altre giocate che sono possibili effettuare nel sito 888.Con il tuo conto di gioco, infatti è possibile scommettere ed avere accesso non solo alle scommesse sportive ma anche alla sezione' o la sezione del Casinò, ben piú ampia con la possibilitá di giocare anche live.Per quel che riguarda le promozioni,. A differenza di quello per le scommesse sportive, queste promo non richiedono l’uso di alcun coupon. Anzi, è espressamente riportato che l’inserimento di un qualsiasi codice comporterà l’esclusione all’offerta Casinò. Tutti i dettagli sono consultabili online nella pagina dedicata alle offerte del Casinò.A sinistra della schermata principale Casinò i giocatori possono filtrare per “Nuovi giochi”, “Giochi da Casinò”, “Giochi con Jackpot” “Slot” e “Live”. Le offerte non mancano sia per i clienti novelli che per quelli più esperti.Come abbiamo appena detto, nel sito web sono presenti anche giocate e scommesse live per ogni disciplina ed evento presenti. Accanto agli eventi live disponibili, possiamo vedere immediatamente le. Unica pecca é la mancanza degli eventi streaming che invece sono presenti in altri bookmakers conosciuti.L’offerta di 888 Italia per quanto riguarda le app per i dispositivi mobile non è minore rispetto ad altri operatori di gioco. Il brand di giochi online ha infatti sviluppato diverse applicazioni scaricabili sia per. Per chi è fuori casa, sarà possibile giocare dal proprio telefono o tablet semplicemente effettuando il download delle app per:Tuttavia, come per la versione desktop, è necessario dapprima effettuare le registrazione compilando il modulo presente e poi verificare il conto inviando i relativi documenti entro un lasso di tempo definito dalle condizioni di contratto.e cercare la parte dedicata alle applicazioni. Oppure, se hai un iPhone basta collegarsi all’Apple Store e selezionare quella che si intende scaricare.La promo si ottiene aprendo un conto gioco per la prima volta. Non si può accedere a più offerte contemporaneamente quindi bisognerà sceglierne una e rispettare le condizioni di contratto, di gioco e della promozione selezionata. Quella presentata in questa recensione è legata all’uso di un codice promozionale che i giocatori dovranno inserire al momento del primo deposito entro 3 giorni (72 ore) dall’iscrizione. La ricarica dovrà essere pari o superiore a 10 euro.A tutte le promozioni si applicano termini specifici. La promo sport è attiva per 60 giorni dall'assegnazione, dopo i quali il bonus che non è stato sbloccato interamente, decade.I documenti richiesti per l’apertura di un account sono consultabili sul sito ufficiale. Di solito si richiede il codice fiscale e una copia di documento di riconoscimento che attesti la maggiore età e la residenza in Italia. Si suggerisce l’invio entro pochi giorni dal completamento del modulo online, dal momento che il conto potrebbe essere sospeso se non verificato in tempo.