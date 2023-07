Ripartire dopo un titolo storico. E' un'estate di riflessioni per, che dopo aver vinto il campionato albanese con ilha deciso di lasciare il club della capitale. "Mi sono preso un po' di tempo per staccare dopo un'annata intensa e impegnativa - racconta il tecnico a Calciomercato.com -, ma ora è tempo di preparare"."Intanto ringrazio ancora tutti al Partizani, ci siamo lasciati senza alcun tipo di rancore o problema, rimaniamo in ottimi rapporti e auguro loro il meglio per il futuro. Come si riparte? Ci si rimette a 'studiare', ma soprattutto si torna a osservare. Sto valutando i vari programmi di ritiri e amichevoli estive, guarderò le partite in attesa di iniziare una nuova avventura"."C'è stato qualche contatto, ma nulla di definito. Sto aspettando il progetto giusto"."Mai dire mai, ma per il momento resto focalizzato sulla possibilità di proseguire la mia carriera all'estero. Non necessariamente in Europa, sono in contatto con diversi colleghi che hanno fatto da pionieri come Cusin (oggi commissario tecnico della nazionale sudsudanese, ndr) e mi confronto anche con loro"."Non chiudo le porte, ma temo possa non essere un progetto a lungo termine quanto più una bolla"."Capisco che giocatori avanti con l'età o con qualche acciacco fisico di troppo possano decidere di provare un'esperienza del genere, anche estremamente remunerativa, ma non credo che saranno molti i giocatori nel pieno della carriera a fare una simile scelta di vita, la competitività dei campionati europei è ancora nettamente superiore"."Non sono affatto d'accordo. Credo che la MLS offra un campionato più competitivo e soprattutto un progetto più strutturato e ad ampio raggio. Anche l'investimento fatto con Lionel Messi dimostra che ci sia la volontà di accrescere ulteriormente il valore del brand e dell'intero sistema calcistico nord americano".