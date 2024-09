Lazio, Castellanos si gode la chiamata con l'Argentina: "Il mio sogno. Aspettavo questa convocazione"

Getty Images

TatyL'attaccante argentino della Lazio, dopo un inizio di stagione convincente, con due gol e un assist in tre gare, si è guadagnato laper i prossimi impegni contro Cile e Colombia. Entusiasta per la chiamata, ai microfoni di Tyc Sports ha commentato così il traguardo raggiunto: "La convocazione è stata una notizia che aspettavo, sono stato molto contento. Con Scaloni non ci ho ancora parlato, ma sicuramente ci incontreremo e ci potrò chiacchierare un po'. Alla fine la Nazionale è il mio sogno e voglio godermi questa chiamata, sempre con la responsabilità enorme che comporta giocare con i Campioni del Mondo e del Sud America".

In biancoceleste Castellanos si sta conquistando rapidamente la ribalta.Arrivato un anno fa dal Girona, ha trascorso la scorsa stagione tra alti e bassi e qualche critica per il suo rendimento non brillante sotto porta. Ora invece, con il nuovo sistema di gioco di Baroni si sta esaltando e nell'ultima gara contro il Milan ha dimostrato di poter giocare bene in coppia anche con il collega di reparto Boulaye Dia. A Formello lo attendono tutti al rientro fiduciosi che possa continuare a trascinare con la sua grinta tutta la squadra anche nelle prossime gare.