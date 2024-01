Colpo di scena a Liverpool, Klopp: 'Lascio alla fine della stagione'

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”



Jürgen’s important message to you. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

capolista della Premier League, con 5 punti ed una partita in più sul Manchester City., alla guida dei Reds dall’ottobre del 2015,Nonostante un contratto fino a giugno 2026, che era stato rinnovato nella primavera del 2022. “Dopo tutti questi anni assieme, il mio rispetto e il mio amore per voi è cresciuto e in questo momento, per quanto sia difficile,”, alcuni dei passaggi più significativi del suo messaggio.- Chiusa la sua prima stagione ad Anfield con la conquista di una finale di Europa League a Basilea persa in rimonta per mano del “solito” Siviglia,Oltre ad aver trascinato i suoi ad altre due finali di Champions, quella del 2018 e quella del 2022, entrambe perse contro il Real Madrid. Nel corso di questa stagione,e si è guadagnato l’accesso alla finale di Carabao Cup contro il Chelsea del prossimo 25 febbraio a Wembley.- In FA Cup è atteso il prossimo 28 gennaio dal match di quarto turno contro il Norwich ed è ancora in corsa per la conquista dell’Europa League, avendo vinto il suo girone e guadagnato l’accesso diretto agli ottavi di finale., animata anche dalla rivalità sportiva con Pep Guardiola ed il suo Manchester City. Jurgen Klopp saluterà al termine di questa stagione e la domanda di tutti è scontata: quale sarà la sua prossima sfida?