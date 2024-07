Com'è andata la prima di Kephren Thuram con la Juventus?

Si è conclusa con una sconfitta la prima uscita della Juventus targata Thiago Motta. I bianconeri hanno concluso il ritiro in Germania di Herzogenaurach con il KO per 3-0 al "Max-Morlock" Stadion di Norimberga contro i padroni di casa allenati da Miroslav Klose.

A pesare per i bianconeri la differente condizione fisica, con i tedeschi che esordiranno prima in 2.Bundesliga, e qualche errore e imprecisione di troppo, sia in fase difensiva che in attacco, come in occasione del calcio di rigore fallito da Dusan Vlahovic.

La sfida tra Norimberga e Juventus è stata l’occasione per Khephren Thuram per debuttare con la maglia bianconera.

Schierato titolare al fianco di Locatelli in cabina di regia, il centrocampista francese ha disputato 45 minuti, prima di lasciare il campo all’intervallo.

In avvio, l’ex Nizza si fa apprezzare per la sua aggressività e il grande dinamismo, anche se commette qualche errore di imprecisione e qualche sbavatura in fase difensiva, concedendo agli avversari la possibilità di impegnare Di Gregorio.

Thuram si fa, inoltre, vedere anche in avanti, come al 23’, quando si libera dalla pressione avversaria con una rouleta e conduce palla verso la trequarti avversaria, guadagnando un calcio d'angolo.

Una prima con più ombre che luci, ma condizionata da una condizione fisica non al top, anche a causa dei carichi di lavoro nel ritiro nel quartier generale di Adidas a Herzogenaurach.