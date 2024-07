Juventus, assalto a Koopmeiners: nei prossimi giorni la prima offerta

Getty Images

La Juventus sta per chiudere l'incastro di mercato che i dirigenti avevano in testa già da un po':. La prima operazione è praticamente definita, l'argentino va alla Roma per 26 milioni di euro più 4 di bonus (2 più facilmente raggiungibili, altri 2 più complicati) e il 10% sulla futura cessione. Ora gli sforzi dei bianconeri sono concentrati sull'acquisto da centrare, quel Teun Koopmeiners da tempo sulla lista degli obiettivi.- A oggi non ci sono ancora mai stati contatti diretti ufficiali tra Juve e Atalanta, la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro e Giuntoli voleva prima chiudere la cessione di Soulé, nei prossimi giorni presenterà una prima offerta ai nerazzurri per il centrocampista olandese., in Serie A: aspetta fiducioso e da parte sua c'è massima apertura per un trasferimento a Torino.

- Nei giorni scorsi sono circolate anche delle voci su un possibile interesse del Napoli per Koopmeiners, ma. Per il centrocampista dell'Atalanta quindi la pista più calda al momento è quella che porta alla Juventus, con i nerazzurri che stanno già lavorando al sostituto: il giocatore individuato è, classe 2000 del Celtic per il quale c'è una trattativa in corso con il club scozzese.



Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui