Com'è andato l'esordio di Pizzignacco col Monza

Arrivato dalla Feralpisalò per fare il vice, a 22 anni. Il Monza non ha ancora trovato un nuovo portiere dopo l'addio di Di Gregorio, così il classe 2001 è stato lanciato da Nesta per difendere i pali biancorossi nella prima giornata di campionato in casa dell'Empoli. Ed è andata anche bene, perché la partita è finita 0-0 e il portiere torna a casa con un clean sheet al debutto assoluto in A.- Pizzignacco ha respinto tutti i tentativi degli avversari:. Sicuro e con personalità tra i pali, Pizzignacco ha dato tranquillità a tutta la difesa dove l'allenatore ha puntato sull'esperienza: reparto a tre con Izzo, Marì e Caldirola; in fase divensiva, sulle fasce si abbassavano Birindelli e Kyriakopoulos.

- Nonostante la buona prestazione nella prima giornata di campionato, Pizzignacco è stato scelto come secondo portiere e in questi ultimi giorni di mercato Galliani andrà alla ricerca di un titolare per la stagione. Era stato trattato Gollini e sondato Terracciano che però ha rinnovato con la Fiorentina, Keylor Navas è saltato prima delle visite mediche e. Il terzo dovrebbe essere il classe 2004, conin uscita verso la Serie B per giocare con più continuità.