Chi è Pizzignacco, il nuovo portiere del Monza

In attesa di capire chi sarà il portiere titolare per la stagione 2024/25, il Monza ha preso il vice puntando su un giovane l’anno scorso protagonista in Serie B: si tratta di. Arriva al Monza in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni; se dovessero prenderlo a titolo definitivo, per il portiere è pronto un contratto di tre anni.- L’anno scorso la squadra è retrocessa dopo un solo anno chiudendo il campionato di Serie B al penultimo posto con 11 punti di distanza dalla salvezza, la Feralpi ha subito 65 gol maIl Monza l’ha seguito con attenzione e in estate ha deciso di puntarci per fare da secondo, con l’obiettivo di farlo crescere vicino a un portiere più esperto.

- Scuola Udinese, Pizzignacco ha giocato 41 partite in Serie B,. In Nazionale ha giocato 2 partite con l’Under 20 di Bollini, tre anni fa è stato titolare prima nel ko contro la Serbia, poi nel 7-0 degli Azzurri alla Romania. Per il portiere classe 2001 anche una convocazione in Under 21 ma senza mai scendere in campo.