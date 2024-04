Messi da record con l'Inter Miami: nessuno come lui in MLS, tutti i numeri

In America come in Spagna, Leo Messi scrive la storia. Nella notte sabato 27 e domenica 28 aprile La Pulce è stato - ancora - decisivo nella vittoria dell'Inter Miami in casa del New England Revolution: 4-1 finale, doppietta di Leo e assist per Suarez.- L'argentino, che nel 2019 eguagliò l'ex attaccante dell'Arsenal con la maglia del Los Angeles FC. Dopo le prime 11 partite di campionato Messi è in testa alla classifica cannonieri con 9 reti, dietro di lui a -1 ci sono Arango del Real Salt Lake e l'ex Liverpool Benteke, che da due anni gioca nel DC United.

- L'Inter Miami è una delle grandi favorite per la vittoria finale. Primo nel gruppo Est con 21 punti, tre vittorie nelle ultime tre partite e miglior attacco con 26 gol. Nel club di David Beckham si sono ritrovati diversi ex giocatori del Barcellona: oltre a Messi ci sono anche(ora infortunato). Nella vittoria contro i New England ha segnato il primo gol stagionalecentrocampista classe 2006 e uno dei migliori talenti in America. In rosa c'è anchearrivato a gennaio dopo essere stato accostato anche al Milan (2 presenze prima di farsi male), e un italiano:, terzino classe 2001 che ha già debuttato.