Come cambia il Milan senza Pulisic

In un periodo di difficoltà e grande caos al Milan, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di uno dei giocatori-chiave nella prima parte della stagione: si tratta dicon Loftus-Cheek che ha preso il suo posto.- I rossoneri dovranno fare a meno di Pulisic per diverse partite, l’allenatore intanto ha trovato una soluzione per sostituirlo nella gara contro il Genoa in programma stasera alle 20.45: nonostante l’assenza del trequartista ex Chelsea e Borussia Dortmund il modulo non cambierà,. Un trequartista per un trequartista quindi, con Chukwueze e Leao a completare il terzetto dietro all’unica punta Tammy Abraham.

: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham.- Liberali è uno dei due giovani che Fonseca dovrebbe lanciare dal primo minuto col Genoa,: non esistono intoccabili, chi non rende non gioca. E così, Theo Hernandez si accomoderà in panchina dopo un periodo negativo durante il quale non è riuscito - finora - a tornare ad alti livelli. Un primo segnale di quello che voleva fare Fonseca l’aveva mandato anche nella conferenza della viglia: “Il progetto del Milan Futuro è importante per avere tanti prodotti del settore giovanile in prima squadra - ha detto prima della sfida col Genoa - ci lavoriamo ogni giorno. Domani vedremo qualcuno in campo".