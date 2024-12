Chi sono i giovani del Milan che giocano titolari col Genoa

Nel caos totale che sta vivendo il Milan c’è una piccola luce in fondo al tunnel. Una strada da seguire per uscire da una situazione sempre più complicata, nonostante le sole 2 sconfitte nelle ultime dieci gare. I giovani. I talenti. Bisogna ripartire da loro: il Milan Futuro.: "Il progetto del Milan Futuro è importante per avere tanti prodotti del settore giovanile in prima squadra - ha ribadito l’allenatore rossonero - ci lavoriamo ogni giorno. Vedremo qualcuno in campo".

- Tutti gli occhi sono puntati su Camarda, ma il dito di Fonseca indica altri due ragazzi:. Il primo, terzino spagnolo classe 2005, dovrebbe essere preferito a Terracciano e sarà il sostituto di Theo Hernandez - fuori per scelta tecnica - sulla fascia sinistra. Esordio assoluto da titolare in Serie A e in prima squadra in questa stagione per il giocatore cresciuto nella cantera del Real Madrid. Senza Pulisic out per infortunio, l’altra novità di Fonseca sarà sulla trequarti: Mattia Liberali, classe 2007. Probabilmente uno dei migliori nel settore giovanile rossonero. Debutto assoluto in Serie A dopo un paio di panchine in questa stagione. Occhio al futuro: il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e piace all’Atalanta.

- E Camarda? Ci sarà spazio anche per lui, probabilmente a partita in corso. Il gioiellino rossonero era stato lanciato dall’inizio a Cagliari per la prima volta in carriera, poi qualche panchina e gli ultimi spezzoni di gara contro Slovan Bratislava, Empoli e Stella Rossa., le scelte di Fonseca sono indirizzate verso un 4-2-3-1 con Chukwueze, Liberali e Leao dietro all’unica punta Tammy Abraham (Morata e Musah infortunati).: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham.