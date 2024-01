Come cambia il Monza con Zerbin

La doppietta in semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina è stato l’ultimo saluto di, con l’obiettivo di giocare con continuità e fare esperienza. Al Napoli effettivamente non aveva trovato molto spazio: prima della Supercoppa, da inizio stagione aveva giocato appena sette spezzoni di partite e sia con Garcia che con Mazzarri non ha mai trovato spazio.- Al Monza Zerbin si candida per un posto nel tridente di Palladino. Lì davanti l’allenatore ruota spesso i giocatori a disposizione ma ultimamente il tridente più consolidato è quello con Dany Mota e Colpani dietro Colombo.. Non è escluso che Palladino possa cambiare modulo per sfruttare l’arrivo di Zerbin senza rinunciare a chi finora ha giocato di più, ogni tanto ha provato il 4-2-3-1 che potrebbe riproporre anche in futuro.- Il Monza ha chiuso l’arrivo di Zerbin con un blitz decisivo dopo che il giocatore è stato a un passo dal Frosinone. Anzi, era tutto fatto. I gialloblù avevano trovato un accordo col Napoli per il doppio affare Zerbin-Popovic: il primo sarebbe arrivato in prestito secco fino a giugno, il serbo avrebbe firmato per 6 mesi col Frosinone per poi andare al Napoli che al momento non ha posti da extracomunitari. Non ce l’ha neanche il Frosinone, ma se n’è accorto in ritardo, nato nella stagione 2021-22 quando il giocatore era in prestito in gialloblù con i quali ha sfiorato i playoff.