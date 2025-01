Da una squadra con voglia di perdere alla testa alta: Juventus spartiacque, come Conceicao sta cambiando il Milan

Non è semplice nella vita di tutti i giorni, lo stesso discorso vale nel mondo del calcio.rispetto a quanto si possa immaginare., il presente che si sta vivendo è più che mai già passato. Ma è in queste situazioni che bisogna ergersi, farsi carico delle proprie responsabilità e, inevitabilmente, ripartire.

E in questo scenario, post esonero di Paulo Fonseca, che, nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana che è pronta ad andare in scena in quel di Riyad, in Arabia Saudita. Il tecnico portoghese ha di fronte a sé una missione chiara: cercare la chiave con la quale aprire la porta di questo Milan e permettergli di tornare competitivo e dominante in Italia e in Europa. Non proprio il più semplice degli obiettivi per il nuovo demiurgo rossonero, ma sicuramente

, tuttavia,. È chiaro come l’ambiente abbia risentito dell’esonero di Fonseca, complice anche una sensazione di suddivisione e spartizione delle colpe per un’annata che non sta procedendo secondo le aspettative fissate in estate. Ma il calcio, come la vita, ti può regalare una seconda chance, un’occasione che il Milan non può e non deve gettare al vento.. Ma per quanto queste ore possano essere state minime,, col suo fare un po’ Contesco e un po’ Allegriano – passateci i termini -,

Basti guardare la sua prima giornata da guida tecnica del Milan. L’annuncio ufficiale del club è arrivato ancora prima che il lusitano avesse messo piede sul suolo italiano. Arrivato,, annullando il giorno di riposo inizialmente concesso. Corsa, intensità, disciplina e quell’espressione da duro che sta già caratterizzando la sua esperienza rossonera.. E allora in Arabia Saudita la disciplina e il rispetto sono subito diventati i due termini chiave con cui costruire il rapporto con la rosa. Altro allenamento (e c’è chi ha notato qualche parastinco, giusto per comprendere l'atteggiamento che il portoghese richiede), prima di una doppia sessione odierna – di cui la prima lunga, intensa, tanto da far slittare la conferenza stampa prevista di mezzora - . Oggi. Alla vigilia di una partita. Anzi, della partita, una semifinale contro la Juventus che può valere l’accesso a giocarsi un titolo importante per ambiente e umore.

Ogni minuto conta per il portoghese che chiederà tanto alla propria squadra.. Un messaggio chiaro per l’anno nuovo, costretto a diventare differente rispetto al passato. Tutta questa chiarezza e questo essere diretti fanno parte del linguaggio comunicativo e dello stile di Sergio Conceicao che, a tratti, come dicevamo, ricorda molto il fare da generale con le sue truppe di Antonio Conte.

Che sia 4-4-2 o 4-3-3,- anche senza Leao, che non dovrebbe giocare in semifinale, accompagnando e sostenendo la squadra forse dalla panchina –. Con un solo obiettivo: vincere, a tutti costi.. Il calcio, ha dichiarato durante la sua presentazione, è semplice: c’è una squadra che prova a segnare e al contempo non prendere gol. Niente di più, niente di meno.

La Vecchia Signora si affronterà a testa alta, la musica sarà completamente diversa rispetto all’ultima sfida fra questi due club.. Anche perché, va detto, ricordate quella partita di novembre? Tanto possesso contro la difesa schierata da Motta, che ha aspettato tutta la partita Fonseca e le sue intuizioni in fase offensiva. Il Milan creò poco, pochissimo contro una formazione bianconera che non solo era in emergenza difensiva, non solo non aveva a disposizione Vlahovic, ma che contava solamente cinque elementi di movimento in panchina. Troppo poco.

