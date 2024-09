Come giocherà la Roma con Juric: più rifornimenti per Dovbyk e lo stesso "problema" di De Rossi

Getty Images

Emerge un candidato forte alla panchina della Roma a poche ore dall'improvviso esonero di Daniele De Rossi: si tratta dinegli ultimi tre anni tecnico del Torino e attualmente senza squadra. L'agente dell'allenatore, Beppe Riso, si è presentato a Trigoria, dunque la pole position sui nomi alternativi è acclarata. Vediamo allora come potrebbe presentarsi la Roma di Juric alla prossima di campionato, all'Olimpico contro l'Udinese.- De Rossi aveva già accantonato l'idea di 4-3-3 con la permanenza di Paulo Dybala, passando al 3-5-2: è questa una disposizione familiare per Juric, che, da figlio tecnico di Gasperini predilige moduli come ile il 3-4-1-2. La Roma ha il solo Dovbyk come terminale offensivo, avendo tenuto Shomurodov come riserva e scambiato Abraham e Saelemaekers col Milan. Quindi rimane la prima delle due alternative.

Pochi dubbi in difesa, che con le aggiunte dalla lista degli svincolati di Hummels ed Hermoso non ha problemi a disporsi a tre; in mediana spazio a Koné e Cristante, cresciuto nell'Atalanta come interprete di questo modulo, sugli esterni jolly El Shaarawy con Angelino, Dahl, Celik e Abdulhamid in corsa aspettando il rientro di Saelemaekers verso fine 2024. Davanti, il tridente mancino