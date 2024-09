Roma, De Rossi saluta Trigoria tra gli abbracci. I tifosi: "Siamo con te" VIDEO

ha svuotato il suo armadietto a Trigoria, quartier generale della Roma, dopo quasi otto mesi in cui è stato inquilino della panchina giallorossa. Dall'entusiasmo iniziale ad un'estate turbolenta sul mercato, l'esonero da parte dei Friedkin è arrivato all'improvviso di prima mattina e ha colto un po' di sorpresa molti anche all'interno del centro sportivo.L'ex capitano ha salutato i presenti, compreso il ds Ghisolfi, con il quale la scintilla pare non essere mai scoccata, e ha lasciato la propria posizione, che adesso dovrà essere colmata in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese all'Olimpico.- Al momento di lasciare Trigoria in macchina, De Rossi si è fermato a salutare i tifosi accorsi per manifestargli il loro supporto., si sente nel video realizzato dal nostro inviato nella Capitale.