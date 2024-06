Come può giocare il Bari con Longo

Getty Images

Dopo aver rischiato la retrocessione e la salvezza conquistata all'ultimo attraverso i playoff,: l'ex allenatore di Pro Vercelli, Frosinone, Torino e Alessandria riparte dai biancorossi dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Como conclusa a novembre 2023 con un esonero. L'obiettivo è quello di mettersi alle spalle una stagione complicata, rialzare la testa e puntare alla promozione in Serie A.- Per farlo Longo ripartirà dal, che in base ai giocatori sui quali punterà può modificarsi con due trequartisti dietro a una sola punta o passando a un centrocampo a tre. Nella prima parte della sua esperienza a Como, Longo aveva giocato anche con la difesa a quattro poi abbandonata dopo qualche mese. Considerando i giocatori attualmente in rosa, ecco come potrebbe giocare il nuovo Bari.

: Brenno; Pucino, Vicari, Matino; Dorval, Maita, Benali, Ricci; Aramu; Nasti, Sibilli.- Moreno Longo è l'uomo scelto dalla società per provare a dare un po' di continuità a una squadra che nell'ultima stagione ha cambiato quattro allenatori: a inizio campionato in panchina c'eraconfermato dall'annata precedente, dopo dieci giornate è stato sostituito dache a febbraio ha lasciato il posto a. Stagione chiusa dache ha guidato il Bari nelle ultime cinque giornate di campionato e nel playout contro la Ternana.