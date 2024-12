Come può giocare il Milan di Conceicao

: esonerato in mattinata Paulo Fonseca,, annunciato ufficialmente da pochi minuti. L’ex Porto ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026, come da comunicato del club di Via Aldo Rossi. Sarà un grande ritorno nel nostro campionato, visti i trascorsi da calciatore con le maglie di Lazio, Parma e Inter del 50enne tecnico nativo di Coimbra.che deve incominciare a preparare la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus – guarda caso – del figlio Francisco, in quel di Riyad, Arabia Saudita.

C’è grande attesa, dunque, per capire quali saranno le prime mosse di Conceicao da tecnico del Milan e quale potrà essere la prima formazione ufficiale da schierare nella trasferta saudita. Quindi,Nella sua esperienza lavorativa più significativa, al Porto (guidato per sette stagioni e con cui ha vinto ben 11 trofei, diventando l’allenatore più vincente della storia dei Dragoes),, accompagnati da una ricerca del pressing offensivo e del recupero del pallone all'altezza della trequarti. Tra le caratteristiche fondamentali di Conceicao esiste anche una forte attenzione sulla compattezza difensiva, con linee molto strette fra i reparti e un attacco pronto a rendere difficile le trame di gioco avversarie, schermando le linee di passaggio.

. In sostanza, Conceicao cerca nella sua squadra dinamismo, unione e immediato sacrificio per limitare lo sviluppo della manovra. Il portoghese, dunque, ha tra i suoi dogmi la fisicità e la verticalità.

Partendo dalla retroguardia, davanti a Maignan,, essendo il prototipo del difensore veloce, aggressivo, dinamico che piace al tecnico lusitano. Non è da escludere, quindi, cambiamenti in fase di mercato (la Juventus è interessata all’inglese) con, con Pavlovic e Thiaw pronti a a giocarsi il posto. Riflessioni, invece, sulla destra difensiva, con Jimenez che può sottrarre il posto non solo a Calabria, ma anche a Emerson Royal data la sua qualità e duttilità tattica.

Un’opzione, quindi, che può diventare concreta anche in rossonero con Bennacer e Fofana, dando maggior spazio e libertà a un Reijnders maggiormente avanzato sulla trequarti. In alternativa, con una mediana a 3, l’olandese ritornerebbe mezzala, con l’algerino a contendersi una maglia da titolare con Musah.Sulle fasce, in fase offensiva,. Grandi responsabilità, dunque, per Pulisic e Leao che saranno gli assoluti protagonisti del calcio dinamico di Conceicao. In attacco, il tecnico lusitano ha giocato sia con un attaccante bravo a legare il gioco sia con un riferimento centrale abile a sfruttare il gioco aereo.

: Maignan; Emerson Royal/Jimenez, Tomori/Thaiw, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao/Jimenez; Morata, Abraham/Leao: Maignan; Emerson Royal/Jimenez, Tomori/Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.: Maignan; Emerson Royal/Jimenez, Tomori/Thaiw, Gabbia, Theo Hernandez; Musah/Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Leao, Morata.