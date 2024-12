Milan, i dettagli dell'accordo con Sergio Conceiçao

, che corre verso l'esonero dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma. L'ex allenatore del Porto, già sondato al termine della passata stagione proprio come alternativa al suo connazionale,Ottavi in classifica a -8 punti da quarto posto che significherebbe garantirsi il diritto di partecipare alla prossima Champions League., svincolato dalla scorsa estate dopo essersi separato dal Porto al termine di un'esperienza lunga 7 anni e contraddistinta dalla conquista di tre campionati portoghesi,Secondo quanto raccolto da Sky Sport,Pur di allenare il Milan, Sergio Conceiçao avrebbe scartato alcune opzioni arrivate dal Brasile e dal Wolverhampton, in Premier League.Paulo Fonseca lascia invece sul tavolo un contratto con scadenza fissata a giugno 2027, che - sulla base delle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi - dovrebbe essere sciolto anticipatamente attraverso il pagamento di un indennizzo economico in favore dell'allenatore portoghese. Condannato, dopo sole 25 partite tra campionato e coppe, dai risultati e da una gestione dello spogliatoio e delle sue stelle complicata sin dall'inizio.