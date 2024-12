Milan, ufficiale: Conceicao è il nuovo allenatore. Tutti i dettagli

Termina l'era Paulo Fonseca e comincia una nuova avventura per la guida tecnica rossonera:Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni".ha esercitato la clausola che prevede il pagamento solo del primo anno (e non dei tre di contratto), in caso di esonero dopo appena sei mesi, con Paulo Fonseca e, come da comunicato ufficiale dello stesso club di Via Aldo Rossi.

L’arrivo in Italia del tecnico portoghese è previsto per il primo pomeriggio, con Conceicao che incontrerà la dirigenza (​presenti anche Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada) e la squadra a Milanello, prima di iniziare la sua avventura preparando la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del figlio Francisco.Di seguito, tutti i membri dello staff di Conceicao.Vice allenatore: Siranama Dembélé.Allenatori portieri: Vedran Runje, Diamantino FigueiredoSport scientist: Eduardo Oliveira

Assistenti: Fabio Moura, João CostaPRINCIPI DI GIOCO - Nella sua esperienza lavorativa più significativa, al Porto,Il 4-4-2 e il 4-3-3 sono stati i sistemi di gioco adottati con maggiore frequenza, accompagnati da una ricerca del pressing offensivo e del recupero del pallone all'altezza della trequarti.