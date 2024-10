Pioli all'Al-Nassr è tornato on fire: da Ronaldo alle 5 vittorie su 5, un inizio memorabile

AFP via Getty Images

Che quello trapotesse essere un matrimonio con una bella luna di miele lo si era capito al momento dell'annuncio: il ricco club saudita, controllato dal fondo sovrano PIF, ha comunicato il cambio in panchina condopo il pareggio per 1-1 in Champions League asiatica contro l'Al-Shorta, allegando un video con la musica di Freed from desire di Gala e il coro Pioli is on fire cantato dai tifosi.

In campionato fanno 3 vittorie su 3 partite, 8 gol segnati e ancora nessuno subito. Altre due partite sono state disputate in King Cup e in Champions League, entrambe vinte con il risultato di 2-1. I tifosi, ovviamente, hanno già cominciato a intonare il famoso motivetto che ha invaso Milano ai tempi dello Scudetto nel 2022. So far, so good, insomma,Pioli quindi ha avuto un buon impatto a livello di risultati, ma come va con? Risposta: benissimo. Non che sia un grosso problema, basta farlo giocare in attacco e, complice il livello non eccelso delle difese saudite, i gol arrivano anche a 39 anni:

Il tecnico ha importato in Arabia Saudita il 4-2-3-1 che applicava al Milan: davanti ovviamente gioca CR7, mentre alle sue spalle agiscono l'ex Liverpool Sadioe i brasiliani(2004, acquistato dal Chelsea). In mediana ci sonoe l'ex Inter, che si alternano con Al-Khaibari, mentre nella linea difensiva davanti al portiere brasiliano(quello su cui l'Inter aveva una prelazione per la scorsa estate) agiscono, ex Manchester City e Lipsia, con ai lati

L'Al-Nassr ha messo insieme fin qui 4 vittorie, le ultime tre con Pioli, e 2 pareggi, quindi è ancora imbattuto, ma si trova(5 vittorie, 1 ko)a punteggio pieno. Proprio contro l'Al-Hilal dell'ex Lazio Milinkovic-Savic, all'inizio della stagione, l'Al-Nassr ha perso la finale di Supercoppa con un sonoro 4-1 che ha di fatto segnato il destino di Castro e la nuova svolta della carriera di Pioli.