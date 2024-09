Pioli sa solo vincere con l'Al-Nassr: è 2° e i tifosi cantano "Pioli is on fire"

35 minuti fa



Vola l’Al-Nassr di Stefano Pioli: terza vittoria in tre panchine da quando l'ex Milan è al timone della squadra di Cristiano Ronaldo. Si tratta del secondo successo su due in Saudi Pro League, oltre a quello in coppa nazionale.



Nell’anticipo, i gialloblù hanno battuto per 2-0 l’Al-Wehda, grazie al gol di Angelo nel primo tempo e al rigore di Cristiano Ronaldo. Come le altre volte, i tifosi lo hanno accolto in campo con il coro “Pioli is on fire”, che ha fatto sorridere il tecnico emiliano.



Con questi 3 punti, l'Al-Nassr sale in seconda posizione con 11 punti, un'inversione di tendenza rispetto alle prime tre giornate, con Castro in panchina, quando erano arrivati solo cinque punti.