Come sta e quando torna Berardi? L'ipotesi rientro, la valutazione del Sassuolo e l'idea Fiorentina

. Il 30enne esterno offensivo del Sassuolo, infortunatosi lo scorso 3 marzo durante la sfida al Bentegodi contro il Verona (persa dal Sassuolo 1-0 ndr), si sta allenando dopo aver riportato la rottura al tendine d’Achille. Archiviata la parentesi estiva – che l’ha visto rinunciare agli Europei disputati in Germania -,

Partiamo da un fatto certo: le tempistiche. Solitamente, un atleta di questo livello agonistico riporta la rottura del tendine d’Achille, i. Primi tocchi, primi nuovi feeling a livello fisico e tecnico, ma per rivederlo in campo bisognerà aspettare almeno la metà del prossimo autunno, ipotizzano un rientro verso novembre.

Passando al secondo aspetto: sarà ancora un giocatore del Sassuolo o qualche big della nostra Serie A crederà ancora nel talento classe ‘94?, sua attuale valutazione, può interessare alcuni club di Serie A, ma la scelta finale sarà sia del giocatore, simbolo del Sassuolo, sia della società emiliana stessa, nella persona dell’amministratore delegato Carnevali.

La retrocessione del Sassuolo ha sicuramente attirato le attenzioni delle squadre in massima serie su Domenico Berardi. Ma quali sono le ipotesi maggiormente realistiche in questi ultimi 12 giorni di calciomercato?Carnevali ha dichiarato che si troverà la soluzione più adatta per Berardi e i viola stanno valutando un affondo nelle ultime 48-72 ore di mercato. Intanto il classe ‘93 lavora per rientrare, ma le sirene del mercato cominciano a risuonare.