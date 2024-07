Come sta Berardi, quando torna e quanto costa per il Sassuolo

Getty Images

corre verso il rientro in campo e guarda al futuro. L’attaccante 29enne si era infortunato lo scorso 3 marzo a Verona, nella partita persa 1-0 dal Sassuolo, riportando la rottura del tendine d’Achille. Il problema fisico accusato dal 10 calabrese ha anche costretto il giocatore a dover rinunciare alla partecipazione agli Europei. Archiviata la parentesi nazionali, adesso, il nome di Berardi è tornato di moda sul fronte calciomercato ed è stato accostato all’, ma anche alla– Tra i quattro e i sei mesi: queste le tempistiche per il recupero da infortuni come quello accusato da Berardi. L’attaccante del Sassuolo, di recente, è, però, tornato a correre sul campo, ritrovando il prato verde dopo 4 mesi. Stando anche alle dichiarazioni dell’ad neroverde: "La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici e lo aspettiamo", il 29enne potrebbe tornare a disposizione verso metà autunno. Resta, però, da capire se il numero 10 del club emiliano giocherà in Serie B con il Sassuolo o se resterà in Serie A.

– Come in tutte le sessioni di calciomercato, il nome di Berardi è stato nuovamente accostato a una big della Serie A e, vista la retrocessione del Sassuolo, questo potrebbe essere l’anno buono per il suo trasferimento. Il classe 1994 per un club di Serie B ha un ingaggio troppo alto e per questo è stato proposto a tanti club di Serie A per la prossima stagione. Il punto interrogativo, riguarda proprio la condizione fisica del 10 neroverde, che potrebbe rivedere il campo solamente verso la fine di novembre.– Dalla sua parte, ilnon ha intenzione di svendere i propri giocatori, nonostante la retrocessione in Serie B. Agosto sarà, quindi, il mese decisivo per il futuro di Berardi e sul fronte economico, l'Inter potrebbe aprire ad un, pagando, così, solo l'ingaggio. La valutazione dell'attaccante classe 1994 è scesa e secondo il portale Transfermarkt si aggira intorno ai