Allegri al Napoli se parte Conte: perché è il profilo giusto per De Laurentiis

Un mese decisivo. Per il campionato, con il sogno scudetto ancora lì, alla portata, per conoscere il futuro di Antonio Conte. Entro la fine di maggio sarà tutto più chiaro, il Napoli saprà se dovrà fare spazio in bacheca per il quarto Tricolore della sua storia e se potrà continuare il suo matrimonio con l'allenatore salentino. Che ieri, ancora una volta, ha espresso pubblicamente grandi dubbi sul progetto azzurro: "In questi 8 mesi ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare". Parole pesanti, che al momento hanno una doppia interpretazione.(a sua difesa va ricordato che la scorsa estate ha preso Neres, McTominay e Buongiorno senza avere la certezza di cedere Osimhen),

La seconda ipotesi è quella, al momento, più credibile, Conte a fine anno potrebbe fare la valigia, interrompendo un contratto in scadenza nel 2027. Le sirene che suonano da Milano e Torino sono ben udibili e invitanti, se dovesse partire il Napoli sarebbe costretto a iniziare un nuovo progetto con un nuovo comandante. Che, come successo la scorsa estate, non sarebbe una scommessa. Niente profili alla Rudi Garcia,Che possa essere fin da subito un valore aggiunto.

Tra i nomi in orbita Napoli ci sono, in uscita dall'Atalanta dopo averla portata tra le grandi d'Italia,, che è legato da un accordo contrattuale con il Bologna fino al 2026 esul quale però è vivo l'interesse del Milan. Max, senza panchina dall'estate 2024 dopo la fine dell'avventura alla Juventus, nei mesi scorsi ha rifiutato delle ricche offerte arrivate dall'Arabia Saudita con l'obiettivo di restare in Europa. Vuole aspettare la proposta giusta, meglio se dall'Italia. Al momento non c'è stato un approccio ufficiale, ma Napoli per Allegri sarebbe una piazza gradita.

Sono infatti tanti i punti sul curriculum che piacciono a De Laurentiis:Certo, non è un allenatore economico (alla Juventus guadagnava poco più di 7 milioni di euro netti all'anno), ma non lo è nemmeno Conte (6 milioni più bonus). Per restare in alto serve tenere alta l'asticella, gli esperimenti in questo momento storico non più sono ammessi.