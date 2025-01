Como, grande colpo dalla Francia: è fatta per Caqueret dal Lione

Secondo quanto riferisce L’Equipe, il club lombardoDopo le indiscrezioni legate principalmente al più esperto collega di reparto Nemanja Matic - classe ‘87 con un importante passato nel Manchester United e nel Chelsea ma anche un passaggio in Italia alla Roma - nelle scorse ore è arrivata invece l’accelerazione per uno dei migliori prodotti degli ultimi anni del settore giovanile del club francese.Per portare Caqueret in Serie A,ed è probabile l’inserimento pure di una percentuale su una futura rivendita sempre in favore del Lione. Che nelle scorse settimane aveva registrato pure l’interessamento del Crystal Palace -altra società della galassia del patron John Textor - ma che poi non ha condotto a nulla di concreto., una volta che Como e Lione avranno definito i dettagli dell’operazione.Si tratta del quarto acquisto della squadra allenata da Cesc Fabregas in questa finestra di mercato, dopo il portiere classe '95 Jean Butez dall'Anversa, l'attaccante esterno classe 2005 Assane Diao dal Betis Siviglia e l'esterno sinistro classe 2004 Ivan Fresneda, in arrivo dallo Sporting Lisbona.Maxence Caqueret ha disputato 9 partite in Ligue 1 in questa stagione (l'ultima apparizione da titolare risale al 20 ottobre scorso), una in Coppa di Francia e 4 in Europa League. Dopo l'esperienza nel settore giovanile, è stato promosso nella prima squadra del Lione nel dicembre del 2019 e ha collezionato un totale di 184 partite e 7 gol.