Ilcontinua la sua ambiziosa campagna acquisti e mette a segno un colpo che aumenta ulteriormente la quota spagnola nelle file del club neopromosso. Si tratta di un romantico ritorno in Serie A:Come riportato da Sky, il Como ha trovato l', che torna in Italia da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Villarreal, con cui ha giocato nelle ultime due stagioni. Per lui si parla di, dunque fino alla fine della prossima stagione.Quello di Reina è un nome ben noto in Serie A, viste le sue pregresse esperienze con. Ma non è l'unico ricongiungimento che si concretizza con questo trasferimento, perché Reina raggiunge, attuale allenatore del Como e suo ex compagno in nazionale. Con lui, Reina ritroverà anche, centrocampista in arrivo a parametro zero, anche lui reduce dall'esperienza al Villarreal.

L'accordo per Pepe Reina non chiude la strada a, altro portiere su cui è attivo il Como e su cui si continua a lavorare. Ma, difensore francese Campione del Mondo che è svincolato dopo l'esperienza al Manchester United.