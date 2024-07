Getty Images

Como, Varane sempre più vicino: le ultime

35 minuti fa



Raphael Varane è sempre più vicino al Como. L'attesa sta per terminare, l'ex Real Madrid presto darà la sua risposta definitiva e, stando a quanto riferito da Sky Sport, sta mandando segnali sempre più positivi al club lariano. Aumenta la fiducia, il difensore francese aveva chiesto del tempo e sta per prendere la sua decisione.



Una decisione è attesa a breve, ma il club neopromosso spinge per Varane, dopo l’incontro in città con i suoi agenti.



"Sono ancora all'oscuro, mi sono preso del tempo per pensare. Non voglio parlarne adesso, ma c’è molto a cui devo pensare. Non voglio rispondere, mi siederò in silenzio e valuterò tutti i pro e i contro. Non ho fissato una scadenza, vedremo". Queste sono state le sue dichiarazioni.