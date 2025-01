Como, come cambiano le gerarchie in porta con l'arrivo di Butez: chi gioca tra lui, Reina e Audero

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Dopo aver cambiato tanto già in estate rispetto alla squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, per centrare la salvezza il Como mischierà ancora le carte della rosa e sarà una delle società protagoniste in questo mercato di gennaio. Fabregas ha fatto delle richieste specifiche alla dirigenza e spesso interviene lui in prima persona per parlare direttamente con i giocatori messi nel mirino e convincerli ad accettare un progetto ambizioso e concreto come quello biancoblu.

- Il francese arriva a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro, e con Reina e Audero già in rosa bisognerà capire come cambierà la gerarchia tra i pali. Nella prima parte di stagione l'allenatore ha alternato spesso questi ultimi due - il terzo è Vigorito - l'idea era quella di consegnare le chiavi della porta ad Audero con Reina a fare da vice, ma l'ex Sampdoria e Inter non ha convinto del tutto Fabregas che quindi ha deciso di non "battezzare" un titolare fisso e di decidere di partita in partita.

- L'arrivo di Butez, quindi, è legato alla probabile partenza di Audero che dovrebbe cambiare squadra già in questa sessione di mercato. Il portiere francese non sarà l'unico acquisto del Como a metà stagione: la società sta chiudendo anche per l'arrivo didal Betis Siviglia per circa 12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, e perche a Napoli non ha trovato spazio con Conte.