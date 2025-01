Quanto ha pagato il Como Butez

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Nella sessione di mercato di gennaio il Como ha deciso di rinforzarsi anche tra i pali. L'arrivo di un nuovo portiere è stata una richiesta esplicita di: l'ex Inter e Sampdoria era arrivato per fare il titolare, ma l'allenatore l'ha alternato con Reina e recentemente ha chiesto alla dirigenza un nuovo rinforzo in quel ruolo.- Dopo aver valutato diversi profili, il Como ha affondato il colpo per Jean Butez, portiere francese classe '95 preso dal Royal Antwerp in Belgio.; ha un passato nelle giovanili del Lille e ora bisognerà capire chi sarà il titolare tra i pali nella seconda parte di stagione.

- A fare le valigie intanto potrebbe essere proprio: è stato accostato all'Empoli in caso di separazione da(di proprietà del Milan e con diritto di riscatto in favore degli azzurri) ma al momento non ci sono segnali di un addio, così il Como troverà una nuova soluzione ad Audero. Difficilmente Fabregas rimarrà con tre portieri: considerando l'arrivo di Butez e l'importanza di Reina nello spogliatoio, l'indiziato principale ad andare via è proprio Audero.