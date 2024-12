Milan, Calabria ignora Fonseca al momento del cambio: l'allenatore lo insegue invano

AFP via Getty Images

Nella vittoria delsulla Stella Rossa emergono con veemenza le dichiarazioni post del tecnico rossonero Paulo, che si è riferito con parole dure ad alcuni elementi della squadra che lo hanno deluso. Uno di questi, a giudicare da quanto accaduto nei 90', potrebbe essere il terzino destro e formalmente ancora capitano (quando gioca),Il numero 2 èma; invece, ha costeggiato la panchina sui limiti dell'area tecnica.. L'unica cosa che Fonseca ha ottenuto è stato dare una pacca sulla spalla del suo giocatore senza, però, ricevere alcuna risposta.

"Io so che lavoro tutti i giorni per insegnare alla squadra e fare bene. E non so se nella nostra squadra tutti possano dire questo. Abbiamo l'obbligo di arrivare qui oggi e fare tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto. Io devo parlare con la squadra di quello che è successo. Loro devono capire che questo non può succedere. Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto come squadra: abbiamo l'obbligo di non giocare meglio, ma di dare tutto in campo. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo".