Getty Images

LaI viola, in attesa di Napoli-Roma delle 18:00, hanno l'occasione di portarsi in testa insieme alle due nerazzurre a quota 28. Alle 15:00, al Sinigaglia, la squadra dicercherà la settima vittoria di fila in campionato contro gli uomini diche non vincono dal 29 settembre e vengono da due punti nelle ultime cinque partite. Palladino punta sulla consolidata coppiail tecnico spagnolo sul talento die sulla voglia di rivalsa diex dell'incontro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la diretta di Como-Fiorentina su Dazn

SEGUI SU DAZN

LE FORMAZIONI UFFICIALIAudero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Fadera, Paz, Sala; Cutrone. All: FabregasDe Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino