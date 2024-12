Getty Images

Nella gara tra Como e Lecce, diciottesimo turno di Serie A, sono due gli episodi da moviola: alla mezz'ora, con Baschirotto che rovina su Cutrone nel tentativo di anticiparlo su una respinta corta di Falcone a seguito di un tiro dalla distanza di Paz. Non ci sono dubbi per Piccinini, che manda lo stesso argentino sul dischetto, ma il portiere del Lecce para.Nella ripresa, al 55',: l'attaccante è ampiamente in gioco, la posizione di Dorgu sana la sua, ma la rete non è buona a causa di un fuorigioco dell'autore dell'assist, Fadera, sulla corsia di sinistra in precedenza.

COMO – LECCE Lunedì 30/12 h. 18.30PICCININIDEL GIOVANE – BERCIGLIIV: BONACINAVAR: MAZZOLENIAVAR: CAMPLONE