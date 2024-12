Como, Mazzitelli a CM: "La rovesciata alla Lazio il gol più bello della carriera"

Dopo qualche mese dall'inizio del campionato. E' il 7' della ripresa, Nico Paz cerca il cross dalla sinistra, il pallone deviato da un avversario rimbalza in area; Mazzitelli lo segue con lo sguardo, sta pensando la gran giocata. Pressato da un avversario, da posizione defilata si inventa una rovesciata colpendo il pallone di sinistro: pallonetto a Provedel, bacio al palo più lontano e gol. Emozione? Zero. Non si era reso conto di quello che aveva fatto.

"Lì per lì non me ne sono accorto perché è stata la rete che aveva temporaneamente riaperto la partita. Rivedendo quell'azione a fine partita e nei giorni successivi, ho realizzato di aver fatto un gran gol. Anche perché queste giocate non è che siano proprio nelle mie caratteristiche"."Per il coefficiente di difficoltà penso proprio di sì. Il più bello e il più difficile".

"Ho fatto la prima parte di stagione al Brescia, in prestito dalla Roma; a gennaio c'è stato un interessamento da parte del Sassuolo. L'ultimo giorno di mercato chiesi al mio procuratore se potevo andare al cinema con amici, e lui mi disse di sì: così sono andato a vedere "Revenant", il film di Di Caprio. Mentre ero in sala continuava a squillarmi il cellulare, mi chiamava con insistenza un numero che non avevo; poi mi chiamò il team manager del Brescia e a quel punto uscii dalla sala per rispondere: 'Devi correre subito in sede per firmare col Sassuolo'. Così ho lasciato il film a metà e sono andato via, riuscimmo a fare tutto in tempo".

"Mezz'ora: ho firmato alle 23.30 e il mercato finiva a mezzanotte. Poi il film non l'ho più rivisto, mi hanno anche detto che non era un granché".