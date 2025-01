Como-Milan, le pagelle di CM: Fofana e Reijnders in affanno, Leao decisivo. Abraham inventa

Getty Images

: sul gol di Diao è poco reattivo sul suo palo. Da capitano e leader si riscatta con un super intervento su Cutrone che salva i tre punti.a sua partita inizia con due palloni spediti in fallo laterale. Tecnicamente sciagurato, dalle sue parti il Como attacca con facilità.prezioso nel finale con un paio di diagonali fondamentali.: in affanno con la linea alta e la grande velocità degli attaccanti avversari. (dal 20' st: solido in fase difensiva e pericoloso in area avversaria)

: svogliato sul gol di Diao dove non accenna nemmeno l'intervento. Trova un gol, fortunoso, che lo fa diventare il difensore con più marcature della storia del Milan superando proprio l'idolo Maldini.in queste condizioni non è presentabile a questi livelli. (dal 1' st: corre per tre dando una grande mano alla squadra)in debito dal punto di vista fisico, sbaglia tanto sia in fase di costruzione che nelle transizioni difensive. (dal 27' st: impatto determinante sulla partita. Con i suoi guizzi tiene in apprensione la difesa del Como)

: le sta giocando tutte ed è visibilmente stanco, sia mentalmente che fisicamente. Tanti, troppi, errori.costretto al cambio per un problema muscolare. Non la sua miglior partita nel primo tempo (dal 1' st: si mette in proprio e spreca una ghiotta occasione. Sulla ripartenza il Como trova il gol del vantaggio): zero azioni da gol create per l'attaccante spagnolo che gioca troppo lontano dalla porta. Ammonito, salterà la sfida contro la Juventus (dal 1' st: geniale l'invenzione sul gol di Leao)7: lo scavetto che vale i tre punti. Nel bene o nel male è sempre Rafa a determinare per il Milan.

: si danna l'anima in panchina perché la squadra soffre tanto. Con lucidità azzecca i cambi e trova una vittoria di platino.