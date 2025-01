Milan, c'è il sondaggio del Monaco per Luka Jovic

, che in queste ore è impegnato in una doppia trattativa per Kyle Walker e Marcus Rashford (ma potrà arrivarne solo uno in virtù del fatto che entrambi hanno passaporto inglese).ma le precarie condizioni fisiche palesate dalle visite alle quali è stato sottoposto nelle scorse ore hanno fatto saltare l'operazione.Secondo quanto riferisce Sky Sport,, che in questa stagione è sceso in campo in 3 partite di Serie A e solo per 78', vittima anche di una prolungata pubalgia che ha richiesto l'intervento chirurgico.Alcuni club arabi e turchi e lo Zenit San Pietroburgo ci avevano provato senza fortuna, visto che il serbo ha preferito onorare il contratto che lo lega ai rossoneri fino al prossimo 30 giugno.Arrivato al Milan, da svincolato, nell'estate 2023, Luka Jovic ha collezionato complessivamente in 35 occasioni e ha segnato in totale 9 reti. Dopo aver indossato in passato le maglie di Stella Rossa, Benfica, Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina, prima di quella rossonera, la prossima tappa della sua carriera potrebbe essere dunque nel campionato francese.