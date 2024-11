Getty Images

Como-Monza 1-1



COMO



Reina 6: sicuro in avvio su Kyriakopoulos, per il resto è inoperoso.



Van der Brempt 5,5: il mese di infortunio si fa sentire nella ripresa. Comincia a soffrire Kyriakopoulos e Fabregas lo sostituisce.

(dal 68' Iovine 6: spende un giallo preziosissimo per fermare un contropiede di Valoti nel finale).



Goldaniga 6: l'1-0 nasce da un suo colpo di testa respinto.



Kempf 6: gestisce bene un cliente scomodo come Djuric.



Moreno 6: spinge molto nel primo tempo, cala alla distanza prima di uscire per un colpo subito alla coscia.

(dall'80' Sala sv).



Da Cunha 6: comincia a essere a suo agio nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa.

sblocca il derby con un colpo di testa da vero opportunista.si innervosisce con il passare dei minuti, più di una volta rischia il cartellino con interventi al limite.

(dall'88' Gabrielloni sv)



Paz 5: provoca il rigore del pareggio cn un tocco di mano sfortunato. In generale, però, la prestazione non è all'altezza del suo talento.



Fadera 5,5: inizia bene, andando anche vicino al gol. Con il passare dei minuti perde lucidità e non riesce a più a rendersi pericoloso.

(dal 68' Verdi 5,5: ci prova da limite, ma calcia troppo debolmente da buona poisizione).

dà una gran palla a Strefezza nel primo tempo, ma nella ripresa spreca un regalo di Bondo.

(dal 68' Belotti 5: nel finale ha il colpo di testa della vittoria, ma la palla esce di un soffio).

All. Fabregas 5,5: il Como non gestisce il vantaggio e rimane al terzultimo posto. La classifica comincia a preoccupare e quel colpo di testa di Belotti, all'ultimo respiro, grida vendetta.



MONZA



Turati 6: non ha colpe sul gol.



Carboni 6: non va mai in difficoltà.



Pablo Marì 6,5: tiene la difesa



Caldirola 5: in difficoltà, rischia il giallo su Fadera e si perde Engelhardt sul gol dell'1-0.

(dall'81' D'Ambrosio sv).

più preoccupato di difendere che di attaccare.(dal 68'attento in fase difensiva)l'intervento su Strefezza nel primo tempo vale un gol. Fatica nel primo tempo, ma esce alla distanza.muscoli per il centrocampo di Nesta, ma la palla regalata a Cutrone nella ripresa avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori.nella ripresa è un fattore determinante per creare pericoli al Como. Spina nel fianco.freddissimo dal dischetto, torna al gol dopo un anno e mezzo.

(dall'81' Valoti sv).

si sacrifica molto in copertura, ma davanti non è mai pericoloso.

(dal 46' Maldini 6,5: due belle azioni sulla fascia, con cui costringe Sala a spendere il fallo da ammonizione. Regala un pallone perfetto a Djuric che spreca tutto).



Djuric 4,5: spreca in modo clamoroso il pallone della vittoria a due minuti dalla fine.

All. Nesta 5,5: il suo Monza è bravo a reagire al gol di Engelhardt e avrebbe anche l'occasione nel finale per vincerla, ma Djuric spreca tutto. La classifica dice ancora penultimo posto a dieci punti.