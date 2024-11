Ezio Simonelli nuovo presidente della Lega Serie A? Chi è il favorito per succedere a Casini

Atalanta;

Bologna;

Cagliari;

Como;

Fiorentina;

Genoa;

Inter;

Juventus;

Milan;

Monza;

Parma;

Roma;

Torino;

Udinese;

Venezia.

Il portale Calcio e Finanza anticipa che nell'assemblea elettiva anticipata dalla Lega Serie A dal 16 al 9 dicembre potrebbe emergere un nome nuovo per la guida del concilio dei 20 club di massima serie: si tratta di, che avrebbe ottenuto il sostegno di ben 15 società: .Alla prima elezione serviranno 14 voti a favore per eleggere il presidente, un numero che pare alla portata nonostante sia successo di rado che un'elezione venisse chiusa alla prima tornata.

Giornalista pubblicista, nato a Macerata il 12 febbraio 1958, si laurea in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982. Dottore commercialista e revisore contabile, particolarmente amico di Adriano Galliani, Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano; presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A.; sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr; sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. È docente oltre che membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de il Sole 24 Ore. Infine, non meno importante, è console Onorario del Canada in Italia.