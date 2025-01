Como, offerta per Eric Garcia del Barcellona

Getty Images

scatenato sul mercato, società lariana è una delle protagoniste di questa sessione: dopo aver ufficializzato Dele Alli arrivato da svincolato (contratto fino al 2026 con opzione per la stagione successiva),. Un altro obiettivo da novanta per un club ambizioso e che vuole centrare l’obiettivo salvezza e creare un progetto duraturo trovando il mix giusto tra esperienza e giocatori in rampa di lancio.- Preso Diao dal Betis Siviglia, secondo Sky Sport il Como continua a guardare in Spagna per rinforzarsi e ha puntato il difensore spagnolo classe 2001.. Come già successo per altri acquisti, Cesc Fabregas ha avuto un contatto diretto con il giocatore per spiegargli il progetto Como e convincerlo a venire in Italia. L’interesse è concreto, nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi.

- Eric Garcia è un difensore centrale classe 2001 che all'occorrenza può giocare anche a centrocampo. Grande esperienza e l'etichetta di "giovane della Masìa" che è quasi sempre garanzia di qualità per chi esce dal vivaio del Barça;. Grande esperienza alle spalle e una stagione, quella scorsa, in prestito al Girona dove ha totalizzato 31 presenze e 5 gol. Tornato al Barcellona, quest'anno con Flick in panchina non sta trovando molto spazio: 24 partite tra Liga e Champions League. Ora il Como l'ha messo nel mirino, la prima offerta è già sul tavolo.