Getty Images

Como, perché Belotti non ha giocato dal 1' contro il Bologna? La risposta di Fabregas

un' ora fa



Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha scelto di rinunciare ad una punta per mettere Paz dietro al centravanti unico. Che non è stato Belotti: da punta infatti ha agito Cutrone, che ha ricambiato la fiducia provocando l'autogol di Casale per l'1-0 e poi ha segnato la seconda rete nella ripresa. Interrogato sulla panchina iniziale per l'ex capitano del Torino, l'allenatore spagnolo ha spiegato:



"Belotti? Ho parlato con lui ieri, ha fatto una carriera importante. Gli ho spiegato perché non l'ho fatto giocare dall'inizio. Sono onesto: ho parlato con serenità con lui. Oggi sei a terra, domani un fenomeno. So che Andrea si allena bene e con mentalità giusta, sono contento di lui. Certo che penso che può dare di più. Per questo oggi l'ho fatto entrare nel finale, pensavo potesse fare la differenza. Ma tranquilli: Andrea arriverà anche lui, sono tranquillo. Lui deve essere un esempio per i compagni perchè i compagni lo guardano: deve essere esempio e lavorare bene come sta facendo Reina. La sua opportunità arriverà sicuramente".