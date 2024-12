Getty Images

Como, perché Sergi Roberto non ha giocato contro il Lecce

Federico Targetti

un' ora fa



Novità dell'ultimo minuto per il Como che affronta il Lecce nella penultima gara della diciottesima giornata di Serie A: Sergi Roberto, annunciato tra i titolari alla comunicazione delle formazioni ufficiali, non è in campo al Sinigaglia e al suo posto nella linea mediana con Da Cunha c'è Engelhardt.



Lo spagnolo ex Barcellona si era fermato il 25 ottobre per un problema al ginocchio contro il Torino e ha saltato sei partite di campionato prima di tornare per 25' contro la Roma due settimane fa e poi da titolare alla diciassettesima in casa dell'Inter, ma adesso ecco un nuovo imprevisto per il classe 1992, che fin qui ha messo insieme 10 presenze e un assist con la maglia dei lariani in Serie A.