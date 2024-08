Como scatenato: Nico Paz, Perrone e Sergi Roberto in arrivo in Italia. Tutti i dettagli

Getty Images

. Dopo un mercato scoppiettante (che ha regalato alla piazza lariana gli arrivi di giocatori del calibro di Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti e Raphael Varane), la società lombarda ha chiuso altri tre colpi a effetto, andando a rinforzare il proprio reparto offensivo e la zona nevralgica del campo.per l'approdo in Serie A del giovane fantasista., che quindi lascerà la Spagna a titolo definitivo. I Blancos, tuttavia, sono ben coscienti delle potenzialità del giocatore, motivo per cui si riserveranno i, ma anche un diritto di recompra. Il trequartista classe 2004 si recherà oggi in Italia, così da programmare le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

, infatti, come riportato da Fabrizio Romano,(nessuna clausola di recompra è stata inclusa dai Citizens). Il calciatore argentino, classe 2003, arriverà in Italia nelle prossime 24 ore.. Decisivo l’intervento di Fabregas che ha convinto lo spagnolo aIl classe ‘92, dopo un’intera carriera in Catalogna, arriva a parametro zero. Nuovi rinforzi per il Como, pronto a rilanciare le proprie ambizioni in vista della corrente annata e dopo un avvio insoddisfacente in Serie A, culminato con una netta sconfitta per 3-0 contro la Juventus.