Getty Images

Ilva avanti e non si ferma in quella che è una finestra di mercato bollente sulle rive del lago lombardo. Dopo i tanti acquisti già messi a segno, i neopromossi non accennano a rallentare e si gettano con decisione su. Come riportato da Fabrizio Romano, è già stato raggiunto l', per l'approdo in Serie A del giovane fantasista.Nico Paz è pronto a trasferirsi al Como, con i lariani che pagheranno al Real Madridper il cartellino del giocatore, che quindi lascerà la Spagna a titolo definitivo. I Blancos, tuttavia, sono ben coscienti delle potenzialità del giocatore, motivo per cui si riserveranno il

Nico Paz è un trequartista spagnolo naturalizzato, nato nel 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. Nato a Tenerife e mancino di piede, Paz agisce principalmente dama può essere utilizzato anche come esterno d'attacco. Nella sua breve carriera ha già debuttato in prima squadra con il Real Madrid, nella fase a gironi della scorsa Champions League contro lo Sporting Braga. Per lui c'è stato spazio anche nella successiva sfida a Bernabeu(partita finita poi 4-2), subentrando al posto dell'ex Milan Brahim Diaz. In Liga conta solo 4 presenze per un totale di 19 minuti, mentre con il Real Madrid Castilla nella stagione 2023/24 ha messo a segno