Como, si ferma Sergi Roberto: infortunio nel primo tempo contro il Torino

21 minuti fa



Nuovi problemi fisici per Sergi Roberto, centrocampista del Como. L'ex Barcellona, che già aveva accusato noie nella scorsa giornata contro il Parma, ha recuperato in tempo per giocare la nona di campionato contro il Torino, ma la sua partita è durata appena 34 minuti. Nel tentativo di mettere il pallone in mezzo dopo un'azione sulla destra, lo spagnolo ha sentito dolore in seguito a un contrasto e a fine azione si è accasciato a terra.



Strefezza si è girato subito verso la panchina per chiedere il cambio, poco dopo è entrato in campo Braunoder. Adesso attesa per la valutazione dell'entità dell'infortunio occorso a Sergi Roberto, anche in vista del turno infrasettimanale che vedrà il Como giocare due partite in una settimana per la prima e unica volta in stagione, dato che il percorso in Coppa Italia è terminato alla prima partita, contro la Sampdoria.