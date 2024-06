Inter, Sensi nel mirino del Como: il primo rinforzo per la Serie A è Kovacik

un' ora fa



Il primo rinforzo del Como per la Serie A è Peter Kovacik. Il terzino destro slovacco classe 2001 (23 anni il prossimo 1° dicembre 2024) arriva dal Zeleziarne Podbrezova, dove ha segnato 17 gol e servito 34 assist in 120 presenze.



Vanta anche 11 partite giocate con la nazionale Under 21 della Slovacchia. Il Como aveva già definito il suo acquisto nello scorso mercato invernale, lasciandolo in patria con la formula del prestito fino al termine di questa stagione.

Per il centrocampo nel mirino c'è Stefano Sensi (classe 1995 ex Sassuolo, Sampdoria e Monza), che è in scadenza di contratto a fine giugno e si svincola a parametro zero.