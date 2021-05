Carlalberto Ludi, direttore generale del Como, rinnova col club lariano, neopromosso in Serie B. Firma fino al 2023 per l'ex giocatore del Novara: "Sono veramente felice di poter continuare questo percorso con il Como e sono orgoglioso del fatto che la società mi abbia mostrato fiducia in questi anni abbiamo lavorato per porre le basi, eliminando la cultura degli alibi e sforzandoci di avviare un percorso fatto di piccoli ma significativi passi in avanti. Il lavoro da fare è molto, abbiamo una categoria da difendere e consolidare".