Como, Varane ha deciso: si ritira dal calcio. Pronta la rescissione del contratto

(in Serie A, mentre in Coppa Italia l'esordio era arrivato, ndr): fuori per infortunio e messo fuori lista dalla società lariana,, come riportato da Relevo,dopo l'ennesimo infortunio che gli ha compromesso la carriera, sebbene la parentesi lombarda sia chiaramente il tramonto della stessa.Nell'ultimo anno, Varane ha subito due infortuni importanti: al Manchester United è rimasto ai box per quasi due mesi alla fine della stagione per un infortunio muscolare e poche settimane dopo, quando era già al Como, è stato il ginocchio a fermarlo. Classe 1993, Varane aveva firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2026 con l'opzione per una stagione in più.

