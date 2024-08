Como, Varane escluso dalla lista per la Serie A

Redazione CM

un' ora fa



L'avventura di Raphael Varane in Italia parte col piede sbagliato. Dopo l'infortunio rimediato all'esordio stagionale in Coppa Italia lo scorso 11 agosto sul campo della Sampdoria (che ha passato il turno vincendo ai calci di rigore), il 31enne difensore francese ex Real Madrid è stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie A dal Como, che lo ha ingaggiato a parametro zero dal Manchester United.



Classe 1993, Varane ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2026 con l'opzione per una stagione in più. A questo punto non si esclude una rescissione consensuale dell'accordo. Per la sua lesione muscolare si prevede un assenza di almeno un mese e mezzo, ma i tempi di recupero rischiano di dilatarsi nel tempo. Negli ultimi giorni di mercato estivo il Como ha ingaggiato un altro difensore centrale: il tedesco Marc Oliver Kempf (classe 1995), arrivato dall'Hertha Berlino.